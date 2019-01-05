«Детройт» переиграл «Нэшвилл» в овертайме, прервав серию из шести поражений

Детройт, США, , 12:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» переиграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января «Советский спорт».

Встреча проходила в Детройте и закончилась в овертайме со счетом 4:3.

Победа «Детройта» оказалась по-настоящему волевой, так как в начале второго периода «Нэшвилл» вел в счете 2:0 после голов Саббэна и Смита на 18-й и 24-й минутах соответственно. Сначала на 25-й минуте представитель хозяев Анастасиу разрыв сократил, а на 34-й его коллега по клубу Ванек — выровнял. Затем на 52-й минуте Тайлер Бертуци вывел хозяев вперед, однако гости сдаваться не собирались и на 59-й минуте перевели встречу в овертайм точным броском Джохансена.

Овертайм тоже долго не мог выявить победителя и только за 26 секунд до его окончания форвард «Детройта» Дилан Ларкин забил победный гол в ворота «Нэшвилла» и прервал этим серию из шести подряд поражений своего клуба.

«Детройт» с 39 очками находится на 14 строке турнирной таблицы восточной конференции, а «Нэшвилл» с 51 на четвертой позиции запада.