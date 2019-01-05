Костин принес извинения за свое поведение после проигрыша сборной США

Ванкувер, Канада, , 12:09 — REGNUM Капитан российской хоккейной сборной Клим Костин принес извинения за своё неподобающее поведение после матча полуфинала МЧМ-2019, в котором сборная России уступила команде США со счетом 2:1. Российский хоккеист опубликовал его 5 января в своем Twitter.

Как пишет спортсмен, посмотрев видео произошедшего после матча, он хотел бы принести извинения за свое поведение, которое было продиктовано тем, что он как канадцы или американцы также хотел принести победу свое стране, семье, партнёрам по команде.

«Я ужасно себя повел, но так случилось из-за разочарования и боли», — написал Клим Костин и также принес свои извинения игрокам команды соперника, болельщикам в Ванкувере и всем, кто наблюдал за матчем по телевидению.

Кроме этого хоккеист написал, что, по его мнению, таким образом себя вести нельзя, а уж тем более так представлять свою страну и семью.

Отметим, ранее Клим Костин на церемонии награждения участников матча бросил на лёд свой шлем, а в ответ на зашумевший после его такого поступка зал, нецензурно выругался. Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч между сборными России и США на МЧМ-2019, состоявшийся ранее 5 января, закончился поражением нашей команды со счетом 2:1.