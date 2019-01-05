«Вегас» нанес «Анхайму» поражение, ставшее седьмым подряд

Анахайм, США, , 11:20 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» победил хоккеистов «Анхайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Анхайме и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Борьба в матче была равной с небольшим перевесом «Вегаса», которое и отразилось на его победном результате. Счет на 7-й минуте открыл защитник «Вегаса» Нейт Шмидт, затем на 22-й минуте хозяева удачно реализовали большинство, это сделал Даниэль Спронг, и сравняли счет. А затем после точного удара Картера Рауни на 23-й минуте вышли вперед. Однако радость их длилась только до 31-й минуты, когда в течение 30 секунд чешский форвард «Вегаса» Томаш Носек и Макс Пасиоретти забили две подряд шайбы и этим поставили точку в матче.

Отметим, это седьмое подряд поражение «Анхайма» и пятая подряд победа «Вегаса». По итогам игры «Вегас» с 54 очками расположился на второй строчке западной конференции, «Анхайм» там же на восьмой позиции с 45 очками.