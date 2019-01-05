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Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в лондонский «Арсенал»

Спорт

Трансфер и переход футболиста в лондонскую команду могут произойти уже в январе текущего года

Лондон, 5 января 2019, 11:15 — REGNUM  Полузащитник испанского футбольного клуба «Баселона» Денис Суарес может в ближайшее время сменить испанский чемпионат на английский, сообщает 5 января сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

Согласно данным сайта, лондонский клуб «Арсенал» собирается ввести Сауреса в свой состав, опередив в этом вопросе другой лондонский клуб — «Челси». Ввиду того, что в «Барселоне» у 24-летнего игрока недостаточно игрового времени, трансфер и его переход в лондонскую команду могут произойти уже в январе текущего года.

Также в публикации сайта отмечается, что главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери хорошо знаком с Суаресом по совместной работе в клубе «Севилья».

В текущем сезоне футболист сыграл за «Барселону» два матча и не отметился в них никакими и результативными действиями.

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Футбол
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