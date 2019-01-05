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«Коламбус» проиграл «Каролине», несмотря на гол Панарина

Спорт

Итоговый счет 4:2 в пользу «Каролины»

Роли, США, 5 января 2019, 11:12 — REGNUM  Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» оказались слабее в противостоянии с клубом «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».

Матч проходил в Роли на домашнем льду «Каролины». Уже к 27-й минуте хозяева трижды поразили ворота гостей, шайбы на свой счет были записаны Майклом Ферландом (6-я минута), Даги Хэмилтоном (7-я) и Грегом Маккеггом (27-я).

При этом гости не бросали своих попыток отыграться и это дало свои результаты. Ещё до конца второго периода гости смогли отыграть две шайбы голами Оливера Бьёркстранда (36-я) и российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина (37-я).

Однако на этом хоккейная удача «Коламбуса» кончилась, а решение в конце мачта о замене вратаря шестым полевым игроком сыграло против него же. На 60-й минуте игрок «Каролины» Себастьян Ахо поразил пустые ворота «Коламбуса». Итоговый счет 4:2 в пользу «Каролины».

По итогам игры «Каролина» с 41 очком расположилась на десятой позиции восточной конференции, «Коламбус» там же на седьмой с 49 очками.

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