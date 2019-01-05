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Гвардиола получил предупреждение за свое поведение на матче с «Ливерпулем»

Спорт

Во время игры «МС» с «Ливерпулем» Гвардиола очень бурно проявлял свои эмоции

Лондон, 5 января 2019, 10:29 — REGNUM  Главный тренер футбольного лондонского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от футбольной ассоциации Англии за свое поведение на матче его подопечных с командой «Ливерпуль», сообщает 5 января ВВС Sport.

Замечание сделано за то, что во время игры «МС» с «Ливерпулем» Гвардиола очень бурно проявлял свои эмоции, бросил свой шарф на землю и накричал на резервного арбитра матча Мартина Аткинсона. В результате произошедшего в техническую зону вынужден был даже подойти Энтони Тэйлор, который был главным арбитром игры, для того чтобы успокоить испанского специалиста.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 3 января команда «Манчестер сити» обыграла «Ливерпуль» со счетом 2:1 в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги. Позднее главный наставник «МС» Хосеп Гвардиола заявил о том, что этот матч был для его подопечных по значимости почти как финальный.

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Футбол
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