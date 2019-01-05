Леся Цуренко вышла в Брисбене в финал, обыграв Осаку

Брисбен, Австралия, , 09:59 — REGNUM Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла в двух сетах японку Наоми Осаку и вышла в финал турнира в Брисбене (Австралия), сообщает 5 января Sport 24.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Цуренко. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. За это время украинка шесть раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и реализовала 3 из 6 возможных брейк-пойнта. Её соперница подала навылет восемь раз, допустила две двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.

Ранее Цуренко (29-я ракетка мира) встречалась с Осакой (5-я ракетка мира) на открытом турнире США по теннису 2018 года, и тогда украинская спортсменка проиграла.

В финале соперницей Цуренко станет победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой и хорваткой Донной Векич.