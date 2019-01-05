«Даллас» дома обыграл «Вашингтон» в овертайме с двумя передачами Радулова

Даллас, США, , 10:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Страз» одержал победу в овертайме над хоккеистами «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января «Матч ТВ».

Встреча проходила на льду «Американ Эйрланс-центра» в Далласе и закончилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в игре открыл представитель хозяев Тайлер Сегин, который на 15-й минуте удачно реализовал большинство после удаления на две минуты российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Затем представитель гостей Ларс Эллер на 34-й минуте равновесие в счете восстановил, и оно сохранилось до конца основного времени матча.

В овертайме же Тайлер Сегин снова поразил ворота «Вашингтона» и оформил этим дубль во встрече.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов оба раза выступал в качестве ассистента Сегина и записал на свой счет две результативные передачи в матче. Кроме этого, российский же коллега Радулова по клубу голкипер Антон Худобин смог отразить 36 из 37 шайб, брошенных по его воротам, за что и был признан первой звездой матча.

По итогам игры «Даллас» находится на шестой позиции западной конференции НХЛ с 48 очками, «Вашингтон» же с 52 очками на третьем месте конференции востока.