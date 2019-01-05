Диего Годин согласен перейти в «Интер» из «Атлетико»

Мадрид, , 09:52 — REGNUM Уругвайский защитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Годин, являющийся также капитаном команды, может подписать контракт с миланским клубом «Интер», сообщает 5 января сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

Согласно данным сайта, сам футболист уже дал свое согласие на этот переход в итальянский футбольный чемпионат серии А. Также сообщается, что заключаемый уругвайцем контракт будет рассчитан на два года с опцией возможности продления его ещё на один сезон. Годину предстоит пройти в течение ближайших недель медосмотр, после чего данное соглашение буде заключено.

При этом отмечается, что текущий контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2019 года и потому футболист сможет перейти в «Интер» на условиях свободного агента.

Годин пришел в «Атлетико» из команды «Вильрреал» в 2010 году за 8 млн евро. В текущем сезоне футболист провел за клуб 13 игр и отметился в них двумя мячами.