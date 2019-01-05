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«Колорадо» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс», несмотря на 41 сейв Георгиева

Спорт

6:1 в пользу «Колорадо»

«Колорадо» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс», несмотря на 41 сейв Георгиева
mark6mauno
Вратарь «Колорадо Эвеланш»

Денвер, США, 5 января 2019, 09:38 — REGNUM  Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» победил с разгромным счетом хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января «Матч ТВ».

Встреча проходила в Денвере на домашнем льду «Колорадо» и закончилась разгромом гостей со счетом 6:1.

Уже к седьмой минуте хозяева вели в счете 2:0, дважды удачно реализовав большинство шайбами Натана Маккиннона и Микко Рантанена на 5-й и 7-й минутах соответственно. Во втором периоде это было продолжено игроками «Колорадо» Габриэлем Ландескогом (33-я), Александром Керфутом (46-я), а также вновь удачно реализовавшем большинство и оформившем таким образом во встрече дубль Микко Рантаненом (48-я). Шестую и последнюю шайбу в ворота «Рейнджерс» отправил на 54-й минуте Райан Грэйвз.

В ответ на все это «Рейнджерс» смогли только забить «гол престижа», который на 50-й минуте и забил Райан Строум.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить 41 из 47 ударов по его воротам, остальные российские участники матча не отметились результативными действиями.

По итогам игры «Колорадо» находится на седьмой строчке западной конференции с 48 очками, «Рейнджерс», набравшие 41 очко, на 10 месте восточной конференции.

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