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Соболенко вышла в финал турнира в Шэньчжене

Спорт

6:2, 6:1 в пользу Соболенко

Соболенко вышла в финал турнира в Шэньчжене
Keith Allison
Арина Соболенко

Шэньчжэнь, Китай, 5 января 2019, 09:26 — REGNUM  Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграл в полуфинальном матче китаянку Ван Яфань и вышла в финал турнира в Шэньчжене, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила при подавляющем преимуществе белорусской теннисистки и закончилась в течение 1 часа со счетом 6:2, 6:1. За это время Соболенко шесть раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и смогла реализовать 4 брейк-пойнта. Её соперница подала навылет один раз, трижды допустила двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В финальном матче турнира в Шэньчжене Арина Соболенко встретится с американкой Элисон Риск, в матче с которой ранее, 5 января, российская теннисистка Вера Звонарева отказалась от дальнейшей борьбы, проиграв всухую первый сет.

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