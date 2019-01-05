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Звонарева отказалась от борьбы в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Спорт

Звонарева отказалась при счете счет 6:0, 1:0 в пользу Риск

Звонарева отказалась от борьбы в полуфинале турнира в Шэньчжэне
Ming-yen Hsu
Вера Звонарева

Шэньчжэнь, Китай, 5 января 2019, 09:12 — REGNUM  Российская теннисистка Вера Звонарева приняла решение об отказе от борьбы во втором сете матча полуфинала на турнире в Шэньчжэне с американской спортсменкой Элисон Риск, сообщает 5 января Матч ТВ.

Первый сет российская спортсменка проиграла со счетом 6:0, а в начале второго при счете 1:0 в пользу американки, российская спортсменка отказалась от дальнейшей борьбы.

В финальном матче соперницей Элисон Риск станет победительница матча между представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и китаянкой Ван Яфань. Турнинр в Шэньчжэне завершится сегодня, 5 января, его призовой фонд составляет 750 тысяч долларов.

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