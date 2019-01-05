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«Питтсбург» разгромил всухую «Виннипег», Малкин набрал одно очко

Спорт

Встреча проходила в Питтсбурге и закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев

«Питтсбург» разгромил всухую «Виннипег», Малкин набрал одно очко
Michael Miller
Евгений Малкин

Питтсбург, США, 5 января 2019, 08:36 — REGNUM  Хоккейный клуб «Питтсург Пингвинз» разгромил всухую команду «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 5 января «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Питтсбурге и закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. На 15-й минуте хоккеисты «Питтсбурга» смогли дважды поразить ворота соперника. Сначала Олли Мяяття удачно реализовал большинство, а затем Мэтт Каллен развил успех своего коллеги по клубу.

В середине второго периода Доминик Симон утроил преимущество своей команды (35-я), а в конце встречи, когда гости заменили голкипера шестым полевым игроком, Крис Летанг поразил пустые ворота «Виннипега» и довел этим счет до итогового состояния.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в матче результативной передачей, а вратарь «Пингвинов» Мэтт Мюррей отразил все 33 броска по его воротам.

Это восьмая подряд победа «Питтсбурга» и после нее клуб выходит на третью строчку в турнирной таблице восточной конференции НХЛ, набрав 52 очка. Для «Виннипега» же это третье поражение в последних четырех матчах, он находится на четвертой строчке восточной конференции.

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