Суббота, 5 Января 2019 года
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ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Спорт

84:79 в пользу ЦСКА

Каунас, Литва, 5 января 2019, 08:31 — REGNUM  Баскетбольный московский клуб ЦСКА оказался сильнее литовской команды «Жальгирис» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает 5 января Sport 24.

Матч проходил на домашнем паркете «Жальгириса» в Каунасе и закончился со счетом 84:79 в пользу ЦСКА.

В составе московской команды самыми результативными игроками Даниэль Хэккет и Уилл Клайберн, набравшие в мачте по 19 очков каждый. В составе «Жальгириса» самым результативным стал Брендон Дэвис, также набравший 19 очков за игру.

По итогам игры ЦСКА находятся на третьей строке турнирной таблицы с 12 победами в 16 матчах, «Жальгирис» — десятый и для него девятое поражение в 16 играх.

В следующем туре Евролиги ЦСКА поедет 9 января в гости к турецкой команде «Дарюшшафака», а «Жальгирис» 8 января примет у себя турецкую команду «Андалу Эфес».

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Баскетбол
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