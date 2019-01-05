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Диего Марадона выписан из больницы

Спорт

Ранее у бывшего футболиста было выявлено кровотечение в желудке

Буэнос-Айрес, 5 января 2019, 07:49 — REGNUM  Легендарный аргентинский футболист в прошлом Диего Марадона выписан из больницы в Буэнос-Айресе, в которую он ранее был направлен из-за желудочного кровотечения, сообщает 5 января Sport 24.

Ранее, во время планового медицинского осмотра перед поездкой в Мексику, у Марадоны было выявлено кровотечение в желудке, после чего он был срочно госпитализирован в одной из частных клиник в Буэнос-Айресе для эндоскопического обследования.

Отметим, Диего Марадона в настоящее время является главным тренером футбольной мексиканской команды «Дорадоса» и, несмотря на то, что по сообщениям СМИ он не появлялся в команде несколько дней в конце декабря, аргентинец продолжит работу с командой в этом году.

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Футбол
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