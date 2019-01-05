«Гранада» разделила очки с «Альбасете»

Мадрид, , 00:59 — REGNUM 4 января между коллективами «Гранада» и «Альбасете» на стадионе «Лос-Карменес» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Сегунды 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

На экваторе второй половины Жереми Бела открыл счет, замкнув передачи Альваро Техеро — 0:1. Через 7 минут Феде установил окончательный счет, реализовав пенальти — 1:1.

Статистика матча («Гранада"/"Альбасете»)

Удары 17/7

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения мячом 63%/37%

Нарушения правил 15/10

Поданные угловые 5/2

«Гранада» набрала 39 очков и продолжила лидировать в таблице Сегунды. «Альбасете» с 38-ю баллами идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Гранада»: Силва, Мартинес, Герман, Диас, Кини, Вадильо, Феде, Позо, Феде, Монторо, Лосано.

«Альбасете»: Надал, Арройо, Оливейра, Джентилетти, Техеро, Эрице, Фебас, Вальдеррама, Бела, Зозуля, Манай.

Главный арбитр матча: Виктор Арецес.

Желтые карточки: Герман — 23, Монторо — 41, Бела — 77.

Голы: Бела 63 — 0:1, Феде (пен) 76 — 1:1.