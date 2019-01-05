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«Тенерифе» одолел «Эльче» в 20-м туре Сегунды

Спорт

«Тенерифе» набрал 22 очка и поднялся на 14-ю строчку. «Эльче» с 21-м очком опустился на 16-е место

Мадрид, 5 января 2019, 00:55 — REGNUM  4 января между коллективами «Тенерифе» и «Эльче» на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Сегунды 2018/19. Противостояние завершилось победой команды из города Санта-Крус-де-Тенерифе.

Первый мяч на экваторе первого тайма забил Филип Малабашич после передачи Пако Мантальеса — 1:0. В конце половины Хови Торрес сделал счет равным, реализовав пенальти — 1:1. На 60-й минуте молодой испанский защитник Хорхе Саенс забил победный мяч в ворота Френсис Узохо — 2:1.

Статистика матча («Тенерифе"/"Эльче»)

Удары 18/6

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 23/17

Поданные угловые 6/3

«Тенерифе» набрал 22 очка и поднялся на 14-ю строчку. «Эльче» с 21-м очком опустился на 16-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Тенерифе»: Эрнандес, Камилле, Альберто, Саенс, Камара, Милла, Сантана, Монтальес, Ундабаррена, Малабашич, Наранхо.

«Эльче»: Узохо, Лозано, Верду, Кальво, Круз, Торрес, Виллар, Нино, Флорес, Гонсалес, Мартинес.

Главный арбитр матча: Иньяки Биканди Гарридо.

Желтые карточки: Виллар — 36, Кальво — 39, Альберто — 43, Саенс — 48, Сантана — 65, Малабашич — 66, Ундабаренна — 73, Круз — 90.

Голы: Малабашич 23 — 1:0, Торрес (пен) 44 — 1:1, Саенс 60 — 2:1.

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