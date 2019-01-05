«Леганес» потерпел поражение от «Эспаньола» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 00:49 — REGNUM 4 января между коллективами «Эспаньол» и «Леганес» на стадионе «RCD Эспаньол» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Единственный мяч в дебюте матча забил 25-летний испанский форвард Борха Иглесиас — 1:0.

Статистика матча («Эспаньол"/"Леганес»)

Удары 11/10

Удары в створ ворот ½

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 10/17

Поданные угловые 2/6

«Эспаньол» набрал 24 очка и поднялся на 8-е место. «Леганес» с 19-ю баллами идет на 16-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Эспаньол»: Лопес, Дуарте, Росалес, Вила, Лопес, Дардер, Мелендо, Рока, Иглесиас, Гарсия, Баптистан.

«Леганес»: Куэльяр, Бустинза, Сильва, Ньом, Сиовас, Омеру, Гумбау, Весга, Арнаис, Каррильо, Эн-Несери.

Главный арбитр матча: Хосе Луис Гонсалес.

Желтые карточки: Бустинза — 20, Вила — 35, Ресио — 67, Рока — 68, Гумбау — 71, Омеру — 72.

Красные карточки: Гумбау — 90+1.

Голы: Иглесиас 9 — 1:0.