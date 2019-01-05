«Леганес» потерпел поражение от «Эспаньола» в матче чемпионата Испании

Мадрид, 5 января 2019, 00:49 — REGNUM 4 января между коллективами «Эспаньол» и «Леганес» на стадионе «RCD Эспаньол» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:0.
Единственный мяч в дебюте матча забил 25-летний испанский форвард Борха Иглесиас — 1:0.
Статистика матча («Эспаньол"/"Леганес»)
Удары 11/10
Удары в створ ворот ½
Процент владения мячом 51%/49%
Нарушения правил 10/17
Поданные угловые 2/6
«Эспаньол» набрал 24 очка и поднялся на 8-е место. «Леганес» с 19-ю баллами идет на 16-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Эспаньол»: Лопес, Дуарте, Росалес, Вила, Лопес, Дардер, Мелендо, Рока, Иглесиас, Гарсия, Баптистан.
«Леганес»: Куэльяр, Бустинза, Сильва, Ньом, Сиовас, Омеру, Гумбау, Весга, Арнаис, Каррильо, Эн-Несери.
Главный арбитр матча: Хосе Луис Гонсалес.
Желтые карточки: Бустинза — 20, Вила — 35, Ресио — 67, Рока — 68, Гумбау — 71, Омеру — 72.
Красные карточки: Гумбау — 90+1.
Голы: Иглесиас 9 — 1:0.