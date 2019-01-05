«Нант» одержал уверенную победу над «Шатору» в матче Кубка Франции

Париж, , 00:46 — REGNUM 4 января между коллективами «Нант» и «Шатору» на стадионе «Ля Божуар» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев.

В дебюте матча малийский форвард Калифа Кулибали открыл счет и вывел «Нант» вперед — 1:0. Через 7 минут Опа Санганте сделал счет равным — 1:1. Под занавес тайма Рене Крхин вновь вывел хозяев вперед — 2:1. На 70-й минуте молодой форвард Имран Луза удвоил преимущество — 3:1. Через 16 минут Антони Лимбомбе установил окончательный счет — 4:1.

Статистика матча («Нант"/"Шатору»)

Удары 12/14

Удары в створ ворот 7/3

Процент владения мячом 48%/52%

Поданные угловые 1/5

Стартовые составы команд на матч:

«Нант»: Дюп, Траоре, Паллуа, Мбоджи, Мязка, Крхин, Эванжелиста, Кулибали, Лимбомбе, Фабио, Луза.

«Шатору»: Контерас, Бурийон, Бартельме, Ямга, Диарра, Опери, Мбоне, Конде, Сиссако, Фофана, Санганте.

Голы: Кулибали 6 — 1:0 Санганте 13 — 1:1, Крхин 37 — 2:1, Луза 70 — 3:1, Лимбомбе 86 — 4:1.