«Тоттенхэм» забил семь безответных мячей в ворота «Транмир Роверса»

Лондон, , 00:38 — REGNUM 4 января между коллективами «Транмир Роверс» и «Тоттенхэм» на стадионе «Прентон Парк» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось убедительной победой «шпор».

Хозяева ничего не смогли противопоставить хэт-трику таранного испанского форвард Фернандо Льоренте на 48-й, 71-й и 72-й минутах, дублю защитника Сержа Орье (40, 55), а также голам Сон Хын Мина и Харри Кейна на 57-й и 82-й минутах соответственно.

Статистика матча («Транмир Роверс"/"Тоттенхэм»)

Удары 8/17

Удары в створ ворот 2/12

Процент владения мячом 26%/74%

Нарушения правил 6/4

Поданные угловые 5/5

Стартовые составы команд на матч:

«Транмир Роверс»: Дэвис, Ридехаль, МакНулти, Монте, Маккаллох, Каприце, Эллис, Харрис, Гилмур, Норвуд, Женнингс.

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Санчес, Уокер-Питерс, Фойт, Орье, Дэвис, Алли, Скипп, Сон, Льоренте.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Желтые карточки: Бэнкс — 88.

Голы: Орье 40 — 0:1, Льоренте 48 — 0:2, Орье 55 — 0:3, Сон 57 — 0:4, Льоренте 71 — 0:5, Льоренте 72 — 0:6, Кейн 82 — 0:7.