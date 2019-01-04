«Леванте» и «Жирона» разделили очки

Мадрид, , 22:51 — REGNUM 4 января между коллективами «Леванте» и «Жирона» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

Первый мяч на 31-й минуте матча забил испанский центральный полузащитник Кристиан Португез после передачи Алекса Гранелла — 0:1. В дебюте второго тайма Хосе Луис Моралес сравнял счет — 1:1. Через 14 минут Алеш Гарсия забил победный мяч в ворота хозяев — 1:2. В конце матча Коке спас «Леванте» от поражения, замкнув Хосе Кампаньи — 2:2.

Статистика матча («Леванте"/"Жирона»)

Удары 18/8

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 16/13

Поданные угловые 8/1

«Жирона», набрав 23 очка, временно поднялась на 8-ю позицию. «Леванте» с 23-мя баллами занял 9-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Леванте»: Оласабаль, Робер, Кабако, Постиго, Аранда, Барди, Вукчевич, Джейсон, Кампанья, Роджер, Моралес.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Гранелл, Фрейре, Луис, Гарсия, Порро, Стуани, Португез.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Желтые карточки: Постиго — 21, Аранда — 28, Стуани — 35, Барди — 56.

Красные карточки: Постиго — 69.

Голы: Португез 31 — 0:1, Моралес 58 — 1:1, Гарсия 72 — 1:2, Коке 86 — 2:2.