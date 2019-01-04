«Рубин» полетел на первую тренировку без Джанаева

Казань, , 15:59 — REGNUM Казанская футбольная команда «Рубин» отправилась в турецкий Белек для проведет трех зимних сборов, сообщает 4 января пресс-служба казанского клуба.

Также сообщается, что 5 января у футболистов запланирован медосмотр, а сами сборы продлятся до 17 января. В списке отправившихся в Белек отсутствуют по причине травм Алексей Бухаров, Владимир Гранат, Игорь Коновалов, Фёдор Кудрящов и Вячеслав Подберёзкин. Испанский защитник клуба Сесар Навас присоединится к команде чуть позже, а иранский нападающий «Рубина» Сердар Амзун в настоящее время выступает на Кубке Азии в составе национальной сборной Ирана.

Также в списке команды отсутствует голкипер Сослан Джанаев, об уходе которого и «Рубина» по причине слишком высокой зарплаты ранее сообщали СМИ и отсутствие которого в списке никак не объясняется.

Также с командой отправились в Турцию ещё два футболиста, которые находятся на просмотре. Это вратарь Игорь Обухов и полузащитник Роман Акбашев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 31 декабря, стало известно, что вратарь казанского клуб Сослан Джанаев может перейти в состав команды «Урал» из-за финансовых проблем «Рубина».