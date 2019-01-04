Винус Уильямс не смогла пройти в полуфинал турнира в Окленде

Окленд, Новая Зеландия, , 15:55 — REGNUM Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла канадской спортсменке Бьянке Андрееску в матче четвертьфинала теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия) и выбыла из дальнейшей борьбы, сообщает 4 января Сhampionat.com.

Победа 18-летней канадки оказалась по-настоящему волевой. В первом сете она уступила в упорной борьбе 6:7 (1:7), а второй и третий выиграла, причем второй практически с разгромным счетом. Итоговый счет встречи 6:7 (1:7), 6:1, 6:3.

Общее время матча составило 2 часа 26 минут. За это время Андрееску трижды подала навылет, допустила 7 ошибок при подаче и смогла реализовать 9 брейк-пойнтов из 18 возможных. Её оппонентка 6 раз ошиблась при подаче, ни разу не подала навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 возможных.

В полуфинале Андрееску предстоит встреча с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и Се Су-Вей из Тайваня.

Отметим, Андрееску является 152-й ракеткой мира по версии WTA, Винус Ульямс — 39-й. Ранее, 3 января, канадка смогла победить третью ракетку мира Каролину Возняцки из Дании на турнире в Окленде.