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Звонарева обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Спорт

Итоговый счет 4:6, 7:5, 6:3

Шэньчжэнь, Китай, 4 января 2019, 14:44 — REGNUM  Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла другую представительницу России веронику Кудерметову в четвертьфинальном матче открытого теннисного турнира в Шэньчжэне, сообщает 4 января Сhampionat.com.

Победа Звонаревой оказалась волевой, так как первый сет она уступила сопернице со счетом 4:6. Второй тоже оказался непростым, однако закончился победой Звонаревой 5:7, в третьем же Кудерметова уступила со счетом 3:6.

Соперницы провели на корте 2 часа 55 минут. За это время Вера Звонарева один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 5 из 15 возможных брейк-пойнтов. Её соперница трижды подала навылет, 3 раза допустила ошибки при подаче и смогла реализовать 3 брейк-пойнта.

В полуфинале соперницей Звонаревой станет американская теннисистка Элисон Риске, которая ранее обыграла румынку Симону Халеп в другом матче полуфинала.

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