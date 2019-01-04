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«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» заинтересовались защитником «Алавеса»

Спорт

Срок текущего контракта между клубом и игроком истекает летом этого года

Мадрид, 4 января 2019, 14:18 — REGNUM  Сразу три футбольных клуба российской премьер-лиги заинтересовались чилийским защитником испанской команды «Алавес» Гильермо Марипаной, сообщает 4 января Sport.es.

Согласно данным издания, за то чтобы получить в свой состав чилийского футболиста готовы поспорить московский «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар», а также такие клубы как итальянский «Рома» и турецкий «Фенербахче».

При этом в «Алавесе» заявили, что на данный момент клубу не поступало никаких официальных предложений по поводу Марипаны и клуб надеется на продление контракта с ним. Срок текущего контракта между клубом и игроком истекает летом этого года и это должно облегчить потенциальным претендентам на его приобретение переговоры с «Алавесом».

В текущем сезоне Гильермо Марипана сыграл за «Алавес» 11 матче и отметился в них тремя желтыми карточками. Испанский клуб занимает после 17-ти туров чемпионата Испании пятое место в турнирной таблице.

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Футбол
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