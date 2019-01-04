Главный тренер «Бенфики» отправлен в отставку

Лиссабон, , 13:59 — REGNUM Руководство футбольного португальского клуба «Бенфика» уволило с занимаемого поста главного тренера команды Руя Виторию, сообщает 4 января официальный сайт команды.

Сообщается, что Витория отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты игры команды. Также сообщается, что временно исполняющим обязанности главного наставника «Бенфики» назначен Бруно Лаге.

Руй Витория возглавлял команду с 2015 года и под его руководством она дважды выиграла чемпионат Португалии (в 2016 и 2017 годах), дважды завоевала Суперкубок Португалии (2016,2017), а также стала обладателем Кубка Португалии (2017) и Кубка лиги (2016).

В настоящее время клуб идет на четвертом месте в португальском чемпионате с 32 очками, отставая от лидера — команды «Порту», на 7 очков. В последнем матче «Бенфика» проиграла команде «Портимоненсе» со счетом 2:0 и прервала этим свою серию из пять побед подряд.