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«СКА-Нефтехимик» третий раз выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

Спорт

10:2 в пользу хабаровчан

Хабаровск, 4 января 2019, 13:39 — REGNUM  Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтехимик» одержал победу над командой «Динамо» из Москвы в матче за Суперкубок России в данном виде спорта, сообщает 4 января «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на домашней арене «СКА-Нефтехимика» в Хабаровске и закончилась со счетом 10:2 в пользу хозяев.

Голы в составе победителей забили Алан Джусоев (12-я минута), Артем Бондаренко (13-я, 78-я), Янис Бефус (23-я), Максим Ишкельдин (28-я, 43-я), Александр Антипов (32-я, 55-я), Эрик Петтерсон (38-я), Александр Ким (57-я).

У их оппонентов голы на счету Дмитрия Барбакова (41-я) и Романа Дарковского (86-я).

Это третий завоеванный «СКА-Нефтихимиком» Суперкубок России. Команда из Москвы «Динамо» участвовала в Суперкубке как клуб, который завоевал серебряные медали Кубка России.

Отметим, турнир за обладание Суперкубком России по хоккею с мячом проводится с 2013 года и в нем участвуют чемпион России и текущий обладатель Суперкубка.

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