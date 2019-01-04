«СКА-Нефтехимик» третий раз выиграл Суперкубок России по хоккею с мячом

Хабаровск, , 13:39 — REGNUM Хабаровский клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтехимик» одержал победу над командой «Динамо» из Москвы в матче за Суперкубок России в данном виде спорта, сообщает 4 января «Спорт-Экспресс».

Игра прошла на домашней арене «СКА-Нефтехимика» в Хабаровске и закончилась со счетом 10:2 в пользу хозяев.

Голы в составе победителей забили Алан Джусоев (12-я минута), Артем Бондаренко (13-я, 78-я), Янис Бефус (23-я), Максим Ишкельдин (28-я, 43-я), Александр Антипов (32-я, 55-я), Эрик Петтерсон (38-я), Александр Ким (57-я).

У их оппонентов голы на счету Дмитрия Барбакова (41-я) и Романа Дарковского (86-я).

Это третий завоеванный «СКА-Нефтихимиком» Суперкубок России. Команда из Москвы «Динамо» участвовала в Суперкубке как клуб, который завоевал серебряные медали Кубка России.

Отметим, турнир за обладание Суперкубком России по хоккею с мячом проводится с 2013 года и в нем участвуют чемпион России и текущий обладатель Суперкубка.