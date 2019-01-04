Рэмзи подписал с «Ювентусом» предварительный контакт

Лондон, , 12:27 — REGNUM Хавбек лондонского футбольного клуба «Арсенал» Аарон Рэмзи заключил предварительный контракт с туринской командой «Ювентус», сообщает 4 января SportMediaset.

По данным издания, 28-летний игрок летом планирует подписать полноценное соглашение с туринским клубом рассчитанное на срок пять лет, с заработной платой 6,5 млн евро за сезон.

Также сообщается, что «Ювентус» готов заплатить лондонскому клубу 5 млн евро для того чтобы защитник уже сейчас переехал в Турин. В противном случае он покинет лондонский «Арсенал» летом, но уже без траснфера.

Отметим, в текущем сезоне Рэмзи сыграл 24 матча за лондонский клуб, в которых он отметился тремя мячами и шестью результативными передачами.