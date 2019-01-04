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Подколзин на третьем месте в рейтинге драфта НХЛ от ISS hockey

Спорт

На первом месте рейтинга находится американский хоккеист Джек Хьюз

Торонто, Канада, 4 января 2019, 14:17 — REGNUM  Российский нападающий хоккейной команды СКА-1946 и молодежной российской сборной Василий Подколзин занял третье место в рейтинге дарфта НХЛ, составляемом независимой компанией хоккейных скаутов ISS hockey. Рейтинг опубликован 4 января на сайте ISS hockey.

На первом месте рейтинга находится американский хоккеист Джек Хьюз, на втором — представитель Финляндии Каапо Какко. Кроме Подколзина в рейтинге ISS hockey есть также ещё один хоккеист из России, это центральный форвард ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Илья Николаев.

Отметим, в настоящее время Василий Подколзин выступает за молодежную хоккейную сборную России на молодежном чемпионате мира в Канаде, на котором российские хоккеисты вышли в полуфинал и встретятся в нем с командой США.

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