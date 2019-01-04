Гвардиола о победе «МС» над «Ливерпулем»: этот матч как финальный

Лондон, , 14:16 — REGNUM Главный тренер футбольного лондонского клуба «Манчестер Сити» дал свой комментарий по поводу победы его подопечных над командой «Ливерпуль» в матче 21 тура Английской Премьер-лиги, его слова приводит 4 января ВВС.

По словам Гвардиолы, он гордится своей командой, несмотря на то, что она потерпела два поражения за четыре дня, так как в предыдущие 16 месяцев команда проделала большую работу.

«Мы понимали, что этот матч как финальный», — заявил главный тренер «МС» и добавил, что в случае их проигрыша можно было бы считать борьбу почти завершившейся.

Кроме того, Гвардиола сказал, что вся заслуга в этой победе принадлежит игрокам команды и так и нужно играть в Лиге чемпионов.

«Мы не боялись, у нас не было страха, и мы много прессинговали», — сообщил специалист.

Также главный тренер «МС» подчеркнул, что, хотя они и сократили разрыв в очках между своей командой и «Ливерпулем», однако последний все ещё лидер. И теперь, когда «МС» одержал победу над таким серьезным соперником, его подопечные смогут побороться за чемпионство.

«Не помню, чтобы когда-либо борьба была такой плотной. На победу в чемпионате очень много реальных претендентов. Каждый матч — как финал», — заключил Хосеп Гвардиола.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в текущем сезоне Английской Премьер-лиги со счетом 2:1.