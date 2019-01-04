Паредес хочет вернуться в «Бока Хуниорс» из «Зенита»

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Аргентинский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба Леандро Паредес хотел бы покинуть свой текущий клуб и вернуться в аргентинскую команду «бока Хуниорс», его слова приводит 4 января портал Goal.com.

Как сообщил футболист, он уже имел разговор по телефону со спортивным директором аргентинского клуба Николасом Бурдиссо и, поблагодарив его за звонок, сказал ему, что он чувствует себя достаточно зрелым, для того чтобы играть в «Боко Хуниорс». Также игрок отметил, что это его желание вернуться только усилилось после проигрыша аргентинской команды в финале кубка Либертадорес, однако не все в данном вопросе зависит от него.

«Зенит» только что отклонил предложение ПСЖ, поэтому мне будет нелегко перейти в «Бока Хуниорс», но я сказал Бурдиссо, что желание у меня есть, поэтому стоит попробовать», — заключил Леандро Паредес.

Отметим, Паредес перешел в состав «Зенита» в 2017 года из итальянского клуба «Рома» и срок его текущего контракта истекает летом 2021 года.