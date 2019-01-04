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«Монреаль» победил всухую «Ванкувер»

Спорт

Встреча проходила в Монреале и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев

«Монреаль» победил всухую «Ванкувер»
Shawn Carpenter
Флаг хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс»

Монреаль, Канада, 4 января 2019, 11:28 — REGNUM  Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» победил всухую команду «Ванкувер Кэннакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 декабря «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Монреале и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы во встрече на счету Джорди Бенна и Джонатана Друена, которые поразили ворота «Ванкувера» на 12-й и 29-й минутах соответственно. Вратарь «Монреаля» Керри Прайс, в свою очередь, отразил все 33 шайбы, брошенные по его воротам.

По итогам игры «Монреаль» набирает 49 очков и находится на девятой строчке турнирной таблицы восточной конференции, «Ванкувер» с 44 очками тоже на девятом месте в своей, западной конференции.

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