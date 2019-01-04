Балотелли может перейти из «Ниццы» в «Марсель»

Ницца, Франция, , 10:54 — REGNUM Форвард футбольного французского клуба «Ницца» Марио Балотелли может в ближайшем будущем перейти в другую команду французской футбольной Лиги 1, сообщает 4 января сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как следует из публикации, скорее всего 28-летний игрок перейдет во время зимнего трансферного окна в состав клуба «Марсель», так как последний намеревался подписать с нападающим контракт ещё летом 2017 года. Также сообщается, что стороны уже почти пришли к обоюдному согласию в данном вопросе и потому Балотелли может перейти в «Марсель» уже в ближайшем будущем.

Кроме этого ранее сообщалось о том, что Балотелли испортил отношения с главным тренером «Ниццы» Патриком Вийера и последний ранее заявлял о том, что клуб постарается найти лучший вариант для продолжения карьеры игрока.

Текущая траснферная стоимость Марио Балотелли составляет 20 млн евро. В текущем сезоне сыграл за «Ниццу» в десяти матчах, в которых отметился одной результативной передачей.