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Шарапова отказалась от дальнейшей борьбы в Шэньчжэне из-за травмы

Спорт

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут

Шэньчжэнь, Китай, 4 января 2019, 10:27 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова вынуждена была из-за травмы отказаться от продолжения дальнейшей борьбы в матче четвертьфинала открытого теннисного турнира в Шэньчжене с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, сообщает 4 января Sport 24.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Российская спортсменка вынуждена была сначала взять медицинский тайм-аут после первого сета, проигранного ею со счетом 1:6, а затем при счете 2:4 во втором сете — отказаться от продолжения матча из-за травмы.

В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей игры между китаянкой Яфань Ван и румынской спортсменкой Моникой Никулесску.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 января, матч четвертьфинала между Шараповой и Соболенко на открытом теннисном турнире в Шэньчжэне был перенесен из-за плохих погодных условий.

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