«Нью-Йорк Айлендерс» переиграли «Чикаго» в овертайме

Нью-Йорк, США, , 09:58 — REGNUM Хоккеисты клуба «Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу в овертайме над командой «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 января Сhampionat.com.

Встреча проходила в Нью-Йорке и закончилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыли гости голом Доминика Кахуна на 4-й минуте. Однако центрфорвард хозяев Мэтью Барзал уже на 7-й минуте счет сравнял, а затем на 39-й вывел свою команду вперед, удачно реализовав большинство и оформив, таким образом, в матче дубль. Затем удачно реализовали большинство гости, это сделал на 41-й минуте Патрик Кейн, и счет в матче снова стал ничейным.

Точку в игре поставил защитник «Айлендерс» Девон Тейз, который и стал автором победной для его команды шайбы на 62-й минуте.

По итогам игры у «Нью-Йорк Айлендерс» 48 очков и девятая строчка в восточной конференции, «Чикаго» занимает 12-ю строчку турнирной таблицы запада с 37 очками.