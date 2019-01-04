«Вольфсбург» и Блащиковский расторгли контракт по взаимному согласию

Вольфсбург, Германия, , 09:43 — REGNUM Польский полузащитник Якуб Блащиковский и футбольного клуба немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» расторгли контракт игрока с клубом, сообщает 4 января пресс-служба немецкой команды.

В сообщении пресс-службы говорится, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон, и что Блащиковский уже находится в Польше, где он присоединится к своему новому клубу.

«Мы желаем вам всего наилучшего в будущем, Якуб!», — говорится в сообщении на официальном сайте «Вольфсбурга».

33-летний футболист выступал за «Вольфсбург» с 2016 года, до этого играл в составе таких клубов как итальянский «Фиорентина», дортмунский «Боруссия» и польский «Висла». Кроме этого игрок провел 103 матча за национальную сборную своей страны и отметился в них 19 мячами.

В текущем сезоне Блащиковский участвовал только в одном матче за «Вольфсбург», в котором провел на поле 12 минут и не отметился никакими результативными действиями.