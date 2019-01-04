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«Каролина» победила «Филадельфию» с помощью дубля Терявяйнена

Спорт

Встреча проходила в Филадельфии и закончилась со счетом 5:3 в пользу гостей

«Каролина» победила «Филадельфию» с помощью дубля Терявяйнена
Benjamin Reed
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Филадельфия, США, 4 января 2019, 09:33 — REGNUM  Хоккеисты «Каролина Харрикейнз» победила команду клуба «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 января «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Филадельфии и закончилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Главным драйвером победы «Каролины» стал финский форвард клуба Теуво Терявяйнен, на счету которого две шайбы (38-я минута, в большинстве и 56-я) и одна результативная передача в матче. Кроме него отличились Даги Хэмилтон (22-я), Джастин Уильямс (24-я, в большинстве) и Уоррен Фёгеле (46-я).

У их оппонентов шайбы записали в этот вечер на свой счет Уэйн Симмондс (47-я, в большинстве), Шон Кутюрье (48-я) и Джеймс ван Римсдайк (51-я, в большинстве).

«Каролина» набрала по итогам игры 39 очков и находится на 12-м месте восточной конференции НХЛ.

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