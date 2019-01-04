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«Севилья» интересуется форвардом «Челси» Морато

Спорт

Текущая трансферная стоимость испанца составляет 50 млн евро

Лондон, 4 января 2019, 09:17 — REGNUM  Испанский нападающий футбольного лондонского клуба «Челси» Альваро Морато может перейти в состав испанской команды «Севилья», сообщает 4 января газета Marca.

По данным издания, клуб из Севильи рассматривает игрока как альтернативу недавно перешедшему в «Фиорентину» форварду Луису Муриэлю. «Челси» приобрел Морато в 2016 году у «Реала» за 6 млн евро. Текущая трансферная стоимость испанца составляет 50 млн евро.

Отметим, Альваро Морато провел в текущем сезоне 16 матчей за «Челси» и отметился в них пятью мячами.

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Футбол
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