«Севилья» интересуется форвардом «Челси» Морато

Лондон, , 09:17 — REGNUM Испанский нападающий футбольного лондонского клуба «Челси» Альваро Морато может перейти в состав испанской команды «Севилья», сообщает 4 января газета Marca.

По данным издания, клуб из Севильи рассматривает игрока как альтернативу недавно перешедшему в «Фиорентину» форварду Луису Муриэлю. «Челси» приобрел Морато в 2016 году у «Реала» за 6 млн евро. Текущая трансферная стоимость испанца составляет 50 млн евро.

Отметим, Альваро Морато провел в текущем сезоне 16 матчей за «Челси» и отметился в них пятью мячами.