СМИ: защитник «Фейеноорда» попал в сферу интересов «Зенита»

Санкт-Петербург, , 09:00 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется защитником голландской команды «Фейеноорд» Джерри Сен Жюстом, сообщает 4 января Algemeen Dagblad.

По информации издания, также голландским футболистом интересуется команда «Шахтер» из Донецка. Сам 22-летний игрок также хотел бы сменить свою клубную прописку.

Джерри Се Жюст провел за «Фейеноорд» 14 матчей в текущем сезоне, в которых отметился одним мячом и одной голевой передачей.

«Зенит» по итогам 17-ти туров РПЛ находится на первом месте с 34 очками.