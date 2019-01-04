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СМИ: защитник «Фейеноорда» попал в сферу интересов «Зенита»

Спорт

Сам 22-летний игрок также хочет сменить свою клубную прописку

Санкт-Петербург, 4 января 2019, 09:00 — REGNUM  Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется защитником голландской команды «Фейеноорд» Джерри Сен Жюстом, сообщает 4 января Algemeen Dagblad.

По информации издания, также голландским футболистом интересуется команда «Шахтер» из Донецка. Сам 22-летний игрок также хотел бы сменить свою клубную прописку.

Джерри Се Жюст провел за «Фейеноорд» 14 матчей в текущем сезоне, в которых отметился одним мячом и одной голевой передачей.

«Зенит» по итогам 17-ти туров РПЛ находится на первом месте с 34 очками.

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Футбол
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