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«Баффало» переиграл «Флориду», несмотря на гол Баркова

Спорт

Встреча проходила в Баффало и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев

«Баффало» переиграл «Флориду», несмотря на гол Баркова
Lisa Gansky
Хоккеист «Баффало Сейбрз»

Баффало, США, 4 января 2019, 08:35 — REGNUM  Хоккейный клуб «Баффало Сейбрз» уверенно переиграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 января Спорт-Экспресс.

Встреча проходила в Баффало и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У «Баффало» дубль на свой счет записал форвард Джефф Скиннер (5-я, 57-я минуты), открывший счет в матче, также по одной шайбе на счету Тейджа Томпсона (8-я) и Сэма Райнхарта (42-я). У их оппонентов отличились Фрэнк Ватрано (34-я), Майк Хоффман (53-я, в большинстве) и российский нападающий «Флорида Пантерз» Александр Барков (59-я, при игре 6×5).

По итогам игры «Флорида» с 40 очками на 11-й строчке турнирной таблицы восточной конференции, «Баффало» с 50 очками на шестом месте.

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