Криштиану Роналду признан лучшим футболистом по версии Globe Soccer Awards

Дубай, ОАЭ, , 08:32 — REGNUM Португальский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards, сообщает 4 января пресс-служба футбольной премии.

Церемония вручения награды проходила в Дубае и для Роналду это пятая, рекордная премия, ранее он получал её в 2011, 2014, 2016 и 2017 годах.

Кроме этого были присуждены награды в номинациях «Лучшая тренерская карьера» — её обладателем стал экс-тренер сборной России по футболу Фабио Капелло; «Лучший гол года» — она тоже досталась Роналду за гол, который он забил ударом через себя матча четвертьфинала лиги Чемпионов ещё в составе команды из Мадрида «реал» в матче с «Ювентусом».

Лучшим клубом 2018 года был признан мадридский «Атлетико» за то, что стал обладателем Суперкубка УЕФА и выиграл Лигу Европы. Лучшим спортивным директором года — директор «Ювентуса» Фабио Параттичи. Также были присуждены и вручены некоторые другие награды.

Отметим, Globe Soccer Awards — это ежегодная премия, которая учреждена Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией. Вручается с 2010 года.