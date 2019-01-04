Глава WADA выступил за предоставление РУСАДА времени для передачи данных

Монреаль, Канада, , 07:57 — REGNUM За предоставление России времени до 14−15 января для передачи данных из московской лаборатории выступил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор, его слова из письма британскому пауэрлифтеру-параолимпийцу Али Джаваду приводит 4 января британская телекомпания ВВС.

В своем письме Тейлор говорит, что заседание комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было запланировано на середину января для того, чтобы было предоставлено время для полного отчета и изучения его комиссией по соответствию, выработки решения комиссией WADA по этому вопросу и объяснения РУСАДА факта несоответствия, если такой будет иметь место.

Также глава комитета по соответствию WADA напомнил, что в случае если РУСАДА будет находиться под угрозой лишения статуса, WADA в любом случае обязано предоставить России время для объяснения сложившейся ситуации. В противном случае, если же исходить из того, что все в данном вопросе и так ясно, а потому такое решение — очевидно, то в суде у России будут хорошие шансы против WADA.

Кроме этого, Тейлор заявляет в своем письме, что, по его мнению, он не думает, что в данном случае комитет WADA медлит с решением, и не понимает, почему все выступают против такого решения WADA (о предоставлении РУСАДА дополнительного времени для передачи данных — прим ред.). По его мнению, все заинтересованы в первую очередь в получении необходимых данных, и именно поэтому РУСАДА и было восстановлено в правах в сентябре.

«Если мы получим всю нужную информацию, то какая разница, произойдёт это до 31 декабря или в середине января?» — заключил глава комитета по соответствию WADA.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет спортсменов WADА заявил о том, что РУСАДА должно быть лишено статуса, а любое другое решение комитета по соответствию WADA будет им рассмотрено как провал WADA в деятельности от имени «чистых» спортсменов.