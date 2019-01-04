«Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», несмотря на гол Овечкина

Сент-Луис, США, , 07:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил команде «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 4 января Матч ТВ.

Встреча проходила на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. Столичный американский клуб вел в счете 2:1 к началу второго периода, однако не смог удержать своего преимущества и проиграл матч с разрывом в три шайбы.

У победителей шайбами отметились Роберт Томас (5-я минута), Колтон Парэйко (33-я при игре 4×3), Оскар Сундквист (37-я), Алекс Пьетранджело (46-я) и Тайлер Бозак (52-я). У «Вашингтона» отличились российский капитан команды Александр Овечкин (166-я) и Бретт Коннопли (24-я). Это 30-я шайба российского капитана столичного американского клуба в сезоне. Итоговый счет 5:2 в пользу хозяев.

Из других российских участников матча можно отметить форварда «Сент-Луиса» Ивана Барабашева, отличившегося одной результативной передачей. Его коллега по клубу, нападающий Владимир Тарасенко, во встрече участия не принимал.