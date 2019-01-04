«Порту» одержал минимальную победу над «Авешом»

Лиссабон, 4 января 2019, 01:13 — REGNUM 3 января между коллективами «Авеш» и «Порту» на стадионе «Авиш» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона португальской Примейры Лиги 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.
Единственный мяч на экваторе первого тайма забил молодой бразильский защитник Эдер Милитан — 0:1.
Статистика матча («Авеш"/"Порту»)
Удары 5/10
Удары в створ ворот ¼
Процент владения мячом 42%/58%
Нарушения правил 18/13
Поданные угловые 2/4
«Порту» набрал 39 очков и укрепился на первой строчке в турнирной таблице лиги. «Авеш» с 11-ю баллами остался в «зоне вылета».
Стартовые составы команд на матч:
«Авеш»: Бенардо, Алвес, Коста, Родригес, Фелипе, Оливейра, Минервино, Клаудиу, Гомеш, Диас, Балде.
«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитан, Теллес, Монтейро, Брахими, Эррера, Корона, Перейра, Марега, Соареш.
Главный арбитр матча: Жоау Педру Пиньейру.
Желтые карточки: Монтейро — 30, Гомеш — 49, Минервино — 56.
Голы: Милитан 25 — 0:1.