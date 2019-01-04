«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ

Лондон, , 00:54 — REGNUM 3 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «горожан».

Первый мяч под занавес первой половины забил техничный форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро, выполнив удар под невероятным углом — 1:0. На экваторе второго тайма Роберто Фирмино сделал счет равным после навеса Эндрю Робертсона — 1:1. Через 8 минут Лерой Сане вновь вывел «горожан» вперед — 2:1.

Статистика матча («МС"/"Ливерпуль»)

Удары 7/7

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 11/7

Поданные угловые 1/0

«Ливерпуль» с 54-ю баллами остался лидером турнирной таблицы АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 50 очков и приблизился к «мерсисайдцам».

Стартовые составы команд на матч:

«МС»: Мораеш, Данило, Компани, Стоунс, Ляпорт, Силва, Силва, Фернандиньо, Стрелинг, Сане, Агуэро.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Ловрен — 20, Компани — 31, Вейналдум — 38, Ляпорт — 45, Силва — 89, Мораеш — 90+5.

Голы: Агуэро 40 — 1:0, Фирмино 64 — 1:1, Сане 72 — 2:1.