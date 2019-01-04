«Манчестер Сити» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ

Лондон, 4 января 2019, 00:54 — REGNUM 3 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «горожан».
Первый мяч под занавес первой половины забил техничный форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро, выполнив удар под невероятным углом — 1:0. На экваторе второго тайма Роберто Фирмино сделал счет равным после навеса Эндрю Робертсона — 1:1. Через 8 минут Лерой Сане вновь вывел «горожан» вперед — 2:1.
Статистика матча («МС"/"Ливерпуль»)
Удары 7/7
Удары в створ ворот ¾
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 11/7
Поданные угловые 1/0
«Ливерпуль» с 54-ю баллами остался лидером турнирной таблицы АПЛ. «Манчестер Сити» набрал 50 очков и приблизился к «мерсисайдцам».
Стартовые составы команд на матч:
«МС»: Мораеш, Данило, Компани, Стоунс, Ляпорт, Силва, Силва, Фернандиньо, Стрелинг, Сане, Агуэро.
«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Желтые карточки: Ловрен — 20, Компани — 31, Вейналдум — 38, Ляпорт — 45, Силва — 89, Мораеш — 90+5.
Голы: Агуэро 40 — 1:0, Фирмино 64 — 1:1, Сане 72 — 2:1.