Команда КамАЗа проведет ралли «Дакар-2019» на новых спортивных грузовиках

Набережные Челны, Татария, , 19:41 — REGNUM Экипажи команды «Камаз-мастер» примут участие в ралли «Дакар-2019» на вновь сконструированных спортивных грузовиках. Новые автомобили стали носителями новейших разработок, современных спортивных технологий и тридцатилетнего опыта выступлений команды во внедорожных ралли, сообщает пресс-служба завода КамАЗ.

Два из новых грузовиков имеют рядные шестицилиндровые двигатели и автоматические коробки передач. Необходимость обновления автомобилей обусловлена изменениями регламента гонки, который с 2019 года ограничивает емкость двигателей 13 литрами.

«На машинах с автоматической трансмиссией поедут экипажи Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева. У этой коробки передач очень хорошие показатели… У нас будет возможность сравнить «автомат» с «механикой» на машинах Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова», — отметил руководитель команды Владимир Чагин.

Напомним, в ноябре автомобилиотправились во французский порт Гавр, где сначала прошли первичные технические проверки, а затем на пароме были переправлены в Южную Америку. Уже 1 января команда отправилась к месту соревнований и ждет начала ралли.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Дакар-2019» стартует 6 января в Лиме, финишируют команды там же 17 января. В предстоящем году гонка целиком пройдет по территории Перу. Участники ралли проедут около 5 тыс. км, при этом более половины маршрута пройдет по песчаным дюнам.

Соревноваться участникам «Камаз-мастер» предстоит с командами Iveco, Tatra, Renault, МАЗ, LIAZ и другими.