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Матч Шараповой на теннисном турнире в Шэньчжэне перенесен из-за непогоды

Спорт

Также было перенесено несколько других матчей

Шэньчжэнь, Китай, 3 января 2019, 15:53 — REGNUM  Матч четвертьфинала на теннисном турнире в Шэньчжэне между российской теннисисткой Марией Шараповой и белорусской спортсменкой Ариной Соболенко перенесен по причине плохой погоды, сообщает 3 января Сhampionat.com.

Матч будет перенесен на пятницу, 4 января. Кроме встречи между Шараповой и Соболенко также перенесено продолжение матча между двумя российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой и Верой Звонаревой, первый сет которого Кудерметова выиграла со счетом 6:4.

Также был прерван матч между представительницей США Элисон Риск и румынской спортсменкой Михаэлой Кырстей, они успели отыграть два сета, в которых вела румынка со счетом 2:0. Также на 4 января перенесена встреча между другой румынской теннисисткой Моникой Никулеску и представительницей Китая Ван Яфань.

Общий призовой фонд турнира в Шэньчжэне составляет 750 тысяч долларов, он закончится 5 января.

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