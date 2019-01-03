Федерер победил Цицпаса и вывел сборную Швейцарии вперед в Кубке Хопмана

Перт, Австралия, , 15:49 — REGNUM Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обыграл на двух тай-брейках теннисиста из Греции Стефаноса Циципаса на Кубке Хопмана в Перте (Австралия)и вывел Швейцарию вперед в матче с Грецией, сообщает 3 января championat.com.

Итоговый счет встречи 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время Федерер восемь раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и не реализовал ни одного из 3 возможных брейк-пойнтов. Его соперник, который является 15-й ракеткой мира, сделал 12 подач навылет, трижды ошибся на подаче и ни разу не получил возможность взять брейк-пойнт.

Это первая встреча Цмцмпаса с Федерером. И теперь Швейцария находится на первом месте группы В, где кроме Швейцарии также есть команды Греции, Великобритании и США.