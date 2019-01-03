Опубликован список участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске

Минск, , 15:56 — REGNUM Список участников чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдет с 23 по 27 января в Минске, опубликован 3 января на сайте Белорусского союза конькобежцев.

Главной претенденткой на победу в женском одиночном катании станет российская фигуристка Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова, которые опередили олимпийскую чемпионку на чемпионате России в Саранске, также выступят в составе российской сборной команды.

Основным кандидатом и звездой в мужском одиночном катании станет испанец Хавьер Фернандес, который до этого выиграл шесть предыдущих турниров. Спортсмен надеется получить в Белоруссии седьмое золото подряд. От России с ним поборются за главную награду Максим Ковтун и Михаил Коляда.

В соревнования пар фигуристов главными фаворитами считаются французская пара Морган Дипре и Ванесса Джеймс и российская пара Владимир Морозов с Евгенией Тарасовой.

В танцах на льду одними из главных претендентов на чемпионство также являются французы Гийом Сизерон и Габриэла Пападакис. В этом виде состязаний их главными соперниками станут российские фигуристы Александр Кацалапов и Виктория Синицына и итальянцы Марко Фаббри с Шарлен Гийяр.