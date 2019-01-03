«Наполи» и «Интер» поборются за хавбека «Кальяри» Бареллу

Кальяри, Италия, , 15:00 — REGNUM Футбольные итальянские клубы «Наполи» (Неаполь) и «Интер» (Милан) начали борьбу за приобретение в свой состав полузащитника команды «Кальяри» Николо Бареллу, сообщает 3 января Football Italia.

Согласно данным издания, сумма трансфера Бареллы составит для клубов не менее 50 млн евро. При этом «Интер» ещё не выразил своей готовности отдать за 21-летнего игрока такую сумму, а «Наполи» предлагает «Кальяри» за Бареллу 20 млн евро и ещё двух своих полузащитников в придачу: алжирца Адама Унаса и хорвата Марко Рога.

В текущем сезоне Барелла сыграл за клуб 18 матчей за клуб в серии А итальянского чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом.