Четверг, 3 Января 2019 года
15:00:46 МСК

«Наполи» и «Интер» поборются за хавбека «Кальяри» Бареллу

Спорт

Сумма трансфера Бареллы составит для клубов не менее 50 млн евро

Кальяри, Италия, 3 января 2019, 15:00 — REGNUM  Футбольные итальянские клубы «Наполи» (Неаполь) и «Интер» (Милан) начали борьбу за приобретение в свой состав полузащитника команды «Кальяри» Николо Бареллу, сообщает 3 января Football Italia.

Согласно данным издания, сумма трансфера Бареллы составит для клубов не менее 50 млн евро. При этом «Интер» ещё не выразил своей готовности отдать за 21-летнего игрока такую сумму, а «Наполи» предлагает «Кальяри» за Бареллу 20 млн евро и ещё двух своих полузащитников в придачу: алжирца Адама Унаса и хорвата Марко Рога.

В текущем сезоне Барелла сыграл за клуб 18 матчей за клуб в серии А итальянского чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить